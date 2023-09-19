Отвратительный запах от обуви вывели навсегда: просто протерли этим средством изнутри

Если проблема плохого запаха от обуви для вас актуально, то вы на правильном пути. Этот лайфхак поможет справиться с деликатной задачей.

Отличное средство для устранения любых запахов - это уксус. В том числе, средство отлично борется и отвратительными ароматами от обуви.

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