Отвратительный запах от обуви вывели навсегда: просто протерли этим средством изнутри

Женские ноги в модных босоножках. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто стесняется разуваться в гостях.

Если проблема плохого запаха от обуви для вас актуально, то вы на правильном пути. Этот лайфхак поможет справиться с деликатной задачей.

Отличное средство для устранения любых запахов - это уксус. В том числе, средство отлично борется и отвратительными ароматами от обуви.

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Уксус можно применять в чистом виде, если же у вас дома эссенция, ее разводим водой в такой пропорции: одна чайная ложка на полстакана воды.

Уксусом нужно смочить обувь изнутри и оставить на пару часов на свежем воздухе. Затем промокнуть салфеткой и оставить до полного высыхания. Запах улетучится!

По материалам yborka.online

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