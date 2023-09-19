Отвратительный запах от обуви вывели навсегда: просто протерли этим средством изнутри

Если проблема плохого запаха от обуви для вас актуально, то вы на правильном пути. Этот лайфхак поможет справиться с деликатной задачей.
Отличное средство для устранения любых запахов - это уксус. В том числе, средство отлично борется и отвратительными ароматами от обуви.
Уксус можно применять в чистом виде, если же у вас дома эссенция, ее разводим водой в такой пропорции: одна чайная ложка на полстакана воды.
Уксусом нужно смочить обувь изнутри и оставить на пару часов на свежем воздухе. Затем промокнуть салфеткой и оставить до полного высыхания. Запах улетучится!
По материалам yborka.online