Рецепт аджики на скорую руку: готовим настоящий грузинский соус за 10 минут

Не знаете, куда деть остатки урожая с дачи? Считайте, что проблема решена. Приготовьте настоящую грузинскую аджику по этому рецепту. Процесс займет не более 10 минут. Даже варить ничего не нужно!

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Вам потребуется: 1 кг помидоров, 800 гр сладкого перца, 3 чесночных зубчика, 1 стручок острого перца, 1 ст ложка сахарного песка, 1 ч ложка уксуса 70%, кориандр и петрушка на ваше усмотрение.

Тщательно помойте овощи, обсушите их, а затем удалите семена и плодоножки. Переработайте помидоры, петрушку, чеснок, сладкий и жгучий перец в пюре. Добавьте в овощную массу уксус, специи и пряности. Хорошенько все перемешайте. Соус готов. Можно подавать к столу.

Если вы хотите сделать закрутки на зиму, можете смело разложить аджику по стерильным банками и закрыть крышками. Соус будет храниться не хуже тех, что прошли термическую обработку.

Источник: novostivl.ru