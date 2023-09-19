Сплошные нитраты и сахар: Роскачество назвало только один бренд томатной пасты, который можно покупать

Однако меньше всего нареканий в Роскачестве вызвала томатная паста бренда «Дядя Ваня» — в ней эксперты нашли только высокий уровень сахара.

А вот в других продуктах были найдены следы пестицидов: «Маркет Перекресток», «Помидорка» и «Ашан».

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В некоторых образцах также оказалось слишком большое количество соли и нитратов, недостаточная норма сухого вещества. В больше части представленных брендов содержимое банок нельзя назвать томатной пастой, так как по содержанию растворимых сухих веществ это томатное пюре.