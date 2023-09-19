Сплошные нитраты и сахар: Роскачество назвало только один бренд томатной пасты, который можно покупать

На кухне часто используется томатная паста. Она нужна для соусов к мясу, а также для супов. Однако на полках в магазинах появилось множество разных брендов, среди которых сложно определить лишь по внешнему виду, насколько товар хороший.
Эксперты Роскачества озвучили неутешительный результат проверки 20 марок томатной пасты. Специалисты не смогли дать высшую оценку ни одному продукту.
Однако меньше всего нареканий в Роскачестве вызвала томатная паста бренда «Дядя Ваня» — в ней эксперты нашли только высокий уровень сахара.
А вот в других продуктах были найдены следы пестицидов: «Маркет Перекресток», «Помидорка» и «Ашан».
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В некоторых образцах также оказалось слишком большое количество соли и нитратов, недостаточная норма сухого вещества. В больше части представленных брендов содержимое банок нельзя назвать томатной пастой, так как по содержанию растворимых сухих веществ это томатное пюре.