Не 108 и даже не 109 рублей: стал известен курс доллара на ближайшее будущее

Доллар в этот вторник, 19 сентября, на Московской валютной бирже немного подешевел. По данным на 10:35 вторника, курс доллара составлял 96,17 рубля.
Между тем, эксперты в сфере финансов считают, что американская валюта в обозримом будущем продолжит дорожать. И весной 2024 года доллар будет стоить не 108 и даже не 109 рублей.
«Если выбран вариант постепенного контролируемого ослабления рубля, что в рамках текущей бюджетной политики может быть оправдано, курс будет терять примерно 2 рубля в месяц в среднем. Это предполагает курс в районе 110 рублей за доллар и ниже уже ко второму кварталу 2024 года при сохранении нынешних условий», — отмечается в докладе «Росконгресса».
По материалам «РИА Новости»