Не 108 и даже не 109 рублей: стал известен курс доллара на ближайшее будущее

Доллар в этот вторник, 19 сентября, на Московской валютной бирже немного подешевел. По данным на 10:35 вторника, курс доллара составлял 96,17 рубля.

Между тем, эксперты в сфере финансов считают, что американская валюта в обозримом будущем продолжит дорожать. И весной 2024 года доллар будет стоить не 108 и даже не 109 рублей.

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