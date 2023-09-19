Как уберечь плодовые деревья от морозов: сыпем это удобрение вокруг ствола — больше ничего не нужно

К сожалению, не все плодовые деревья и кустарники могут похвастаться устойчивостью к морозам. Поэтому им необходимо помочь пережить период зимнего покоя. Защитить культуры можно с помощью одного из самых популярных органических удобрений. Речь идет о компосте.

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Инструкция простая. Сначала следует внести все необходимые минеральные подкормки. Затем потребуется разложить тонкий слой компоста. И можно спокойно забыть о посадках до самой весны.

Если все сделать правильно, ни одно дерево и ни один куст не замерзнет. При этом удобрение обеспечит посадки не только защитой от ветра и холодов, но и станет отличным источником ценных питательных веществ.

Источник: издание belnovosti.by