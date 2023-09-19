Пенсионеров обрадовали приятным сюрпризом: 1 октября на карту перечислят 16 тысяч рублей

Она также рассказала о дополнительных выплатах, которые положенны пенсионерам, проживающим в Ненецком автономном округе (НАО).

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Эксперт пояснила, что 1 октября россияне старше 70 лет получат по 16 тысяч рублей. А также деньги перечислят женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет. Им придет на карту по 5000 рублей.