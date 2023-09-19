Чем подкормить горшечные розы осенью, чтобы они цвели в два раза пышнее: сплошь покроются бутонами

Купили розу в магазине, а она стала чахнуть? Это обычное явление. И в большинстве случаев проблема кроется в нехватке подкормки.

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Однако не спешите пичкать кусты удобрениями в первый же день. Дайте розе хотя бы пару недель на адаптацию и лишь затем начинайте подпитывать растение.

Помните о том, что потребности цветка тесно связаны с тем или иным сезоном. В первой половине осени розам нужен только фосфор и калий. От внесения азотных удобрений следует полностью отказаться.

В конце октября и в ноябре нужно оставить только фосфор. Вносить его рекомендуется раз в 14 дней. А начиная с декабря стоит сделать перерыв. Следующая подпитка потребуется только в марте.

Если соблюдать эти правила осенней подкормки, розы зацветут в разы пышнее обычного. Все соседки будут с завистью смотреть на ваш подоконник.

Источник: selo.guru