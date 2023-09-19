Резкое похолодание и мокрый снег: синоптики предупредили россиян об аномальной погоде в октябре

По словам экспертов, температура в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале и в Сибири будет доходить до отметки в +20 градусов.

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Но не стоит далеко убирать куртки. Во второй половине месяца все резко изменится. Синоптики предупреждают, что в обеих столицах похолодает до +5...+6 градусов. Более того, перемена погоды будет сопровождаться обильными осадками в виде дождя и мокрого снега.

А вот в уральских и сибирских регионах во второй половине осеннего месяца будут уже обильные снегопады, сообщает PRIMPRESS.