Резкое похолодание и мокрый снег: синоптики предупредили россиян об аномальной погоде в октябре

В России погода порой преподносит сюрпризы. Лето было не самым жарким – с ливнями и грозами. А вот начало осени удивило теплой и засушливой погодой. Синоптики поделились предварительным прогнозом погоды для большинства российских регионов на октябрь. По их словам, месяц начнется с по-настоящему летнего тепла.
По словам экспертов, температура в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале и в Сибири будет доходить до отметки в +20 градусов.
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Но не стоит далеко убирать куртки. Во второй половине месяца все резко изменится. Синоптики предупреждают, что в обеих столицах похолодает до +5...+6 градусов. Более того, перемена погоды будет сопровождаться обильными осадками в виде дождя и мокрого снега.
А вот в уральских и сибирских регионах во второй половине осеннего месяца будут уже обильные снегопады, сообщает PRIMPRESS.