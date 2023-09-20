Берите только эти консервы из натуральной рыбы — внутри цельные кусочки, уложены плотно

Эксперты Роскачества проверили продукцию, которая представлена на отечественном рынке в сегменте рыбных консервов. По итогам экспертизы ими выбран лучший продукт.

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Всего эксперты проверили 38 образцов торговых марок. Их изучали по 16 критериям. На первом месте консервы из горбуши торговой марки «5 морей». Эта продукция полностью безопасная, в ней нет паразитов, вредных примесей и опасных добавок. В одной банке достаточно рыбы, которая содержит в себе Омега-3, жирные кислоты и кальций.

Куски рыбы плотно уложены поперечным срезом к донышку и крышке банки. Они целые, не разваренные, при выкладывании из банки не разламываются. Бульон светлый, с незначительным помутнением от взвешенных частиц белка и крошки рыбы. Консистенция плотная, сочная.