Как сохранить урожай картофеля до нового сезона: обрабатываем ящики особым способом

В большинстве регионов России картофель выкапывают в сентябре. После этого клубни сушат пару недель, а затем убирают на хранение.

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Если все сделать правильно, картошка без проблем долежит до нового сезона. А вот малейшая ошибка может стоить вам всего запаса овощей.

Для начала картофель нужно перебрать. Овощи с признаками фитофтороза, бактериальной гнили и черной парши придется выбросить. В противном случае зараза может быстро перекинуться на здоровые клубни.

Далее урожай нужно уложить в деревянные ящики или в картонные коробки. Важно: тару следует обработать слабым раствором марганцовки. Если пропустить этот пункт, картошка быстро начнет портиться.

Кроме того, сами клубни рекомендуется посыпать измельченной золой. Это поможет защитить плоды от разного рода вредителей.

На этом все. Урожай готов к хранению. Помните: картошку следует держать в помещении с температурой от 2 до 4 °C, а влажность воздуха должна быть в районе 90%.

Источник: izvmor.ru