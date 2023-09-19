Пожелтевшая ванна снова станет белой: налет мигом растворит простая смесь из двух компонентов

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Эти ингредиенты превращаются в гремучую смесь в паре. Сначала на загрязненную поверхность надо насыпать чайную ложку лимонки, а потом добавить несколько капель кислоты. Произойдет пенная реакция, которая растворит налет.

По данным belnovosti, после этого останется только намылить губку туалетным или хозяйственным мылом и помыть поверхность.