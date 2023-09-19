Пожелтевшая ванна снова станет белой: налет мигом растворит простая смесь из двух компонентов

Многие предпочитают устраивать уборку дома раз в неделю. Не всегда удается сразу мыть ванную, поэтому на ней образуется налет. Ее покрытие может желтеть. Обычной влажной тряпкой проблему не устранить. Чтобы отмыть такие загрязнения, можно приготовить самодельное чистящее средство. Компоненты есть на любой кухне. Понадобятся лимон и столовый уксус.
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Эти ингредиенты превращаются в гремучую смесь в паре. Сначала на загрязненную поверхность надо насыпать чайную ложку лимонки, а потом добавить несколько капель кислоты. Произойдет пенная реакция, которая растворит налет.
По данным belnovosti, после этого останется только намылить губку туалетным или хозяйственным мылом и помыть поверхность.