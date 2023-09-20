Роскачество назвало лучшую докторскую колбасу — внутри отборное мясо: без канцерогенов

Эксперты Роскачества провели свое независимое исследование, назвав лучшую докторскую колбасу. Этот продукт отвечает всем заявленным стандартам — в составе не обнаружили опасных примесей и вредных добавок. Производитель не экономил на сырье — внутри качественное натуральное мясо, все ингредиенты проверены. Эта докторская колбаса не опасна.

Всего в ходе лабораторного исследования проверили образцы 40 торговых марок. Эта продукция должна была соответствовать представленному на упаковке составу и санитарным требованиям.

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По итогам экспертизы наивысший балл и знак качества получила докторская колбаса торговой марки «Томаровский мясокомбинат». Этот продукт абсолютно безопасен. В составе достаточное количество влаги, белков и жиров. В докторской колбасе нет красителей, она не содержит консервантов и крахмала. Также она хорошо проварена.

По материалам vnimanie.pro