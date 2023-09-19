Какие растения на зиму обрезать нельзя — удалите почки и запустите инфекцию

Некоторые растения ни в коем случае нельзя обрезать на зиму, так как еще летом у них заложились цветочные почки, и вы их просто срежете. Соответственно, весной ничего не зацветет. В лучшем случае придется ждать следующего сезона.

И речь идет в первую очередь о древовидных пионах. Проведите осенью только санитарную обрезку — уберите засохшие и чахлые ветки, которые мешают расти другим.

Нельзя также обрезать косточковые породы — сливы, вишни, абрикосы. А все потому, что осенью при обрезке образуются входы для любой инфекции. И как раз эти растения подвержены заболеваниям, как никакие другие в этот период времени.

Не трогаем осенью и сирень. Обрезаем ее только весной — после цветения.

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