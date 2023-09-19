Как осенью обрезать смородину и чем подкормить — какие побеги убираем, а какие не трогаем

На сегодняшний день урожай смородины уже весь собран, и кусты готовятся к зиме. А это значит, что растения именно сейчас нуждаются в уходе — в обрезке и подкормке.

Уберитесь вокруг кустов, уберите лишние сорняки, опавшую листву и растения, так как в них могут прятаться вредители и различные грибки.

Теперь приступайте к обрезке. Мощные и крепкие побеги на кустах оставляем, а слабые и хилые убираем.

Кроме того, ветви с боковыми ответвлениями также сохраняем. Удаляем только в том случае, если они поражены вредителями или заболеваниями.

После обрезки кусты надо тщательно полить водой, чтобы снять стресс — по 2 ведра воды под каждый куст.

Теперь приступаем к подкормке. Осенью смородине нужны калийно-фосфорные удобрения. Они помогут нарастить корневую систему и пережить холода.

Это может быть суперфосфат либо сульфат калия.

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