Когда в Москве и Санкт-Петербурге выпадет первый снег — Вильфанд: чем удивит погода осенью

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд поделился прогнозом на ближайшие дни, рассказав, когда в Москве и Санкт-Петербурге может выпасть первый снег — ждать ли снежных осадков в сентябре.

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По мнению эксперта, снег осенью возможен, однако это явление крайне редкое. В последний раз сильный снегопад наблюдался в столице еще в 70-х годах прошлого столетия. Пока схожих предпосылок не наблюдается. В ближайшие недели погода в Москве и Санкт-Петербурге будет соответствовать привычной норме. Выпасть первый снег может не раньше 20-х чисел ноября. До этого еще далеко.

«Снег осенью возможен, однако это крайне редкое явление», — приводит news.ru слова Вильфанда.

Пока же в Москве установилось бабье лето. В среду, 20 сентября, воздух прогреется до 23 градусов тепла. В четверг — 21 градус, в пятницу — 23 градуса, в субботу — 24 градуса, самый теплый день на неделе. А в воскресенье, 24 сентября, столбики термометров поднимутся до 23 градусов тепла, передает gismeteo.ru.