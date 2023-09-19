Отказались от стирального порошка: делаем этот состав с содой и очень довольны — вещи чистейшие

Если вас не устраивает стоимость стирального порошка, как и его качество, можете с легкостью отказаться от его использования.

В домашних условиях вы легко сделаете моющее средство из хозяйственного мыла и соды, который справится со стиркой ничуть не хуже. Смело используйте это средство и в машинной стирке тоже!

Вещи великолепно отстираются и станут мягкими на ощупь.