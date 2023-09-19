Отказались от стирального порошка: делаем это состав с содой и очень довольны — вещи чистейшие

Если вас не устраивает стоимость стирального порошка, как и его качество, можете с легкостью отказаться от его использования.
В домашних условиях вы легко сделаете моющее средство из хозяйственного мыла и соды, который справится со стиркой ничуть не хуже. Смело используйте это средство и в машинной стирке тоже!
Вещи великолепно отстираются и станут мягкими на ощупь.
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В 3 литра кипятка введите 100 граммов сухого хозяйственного мыла в порошке и 100 граммов кальцинированной соды. Дождитесь полного растворения.
В лоток стиральной машины наливайте примерно 1 стакан получившегося средства.
Источник: дзен-канал «Марина Жукова»