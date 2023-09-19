Посадите эти сидераты на огороде после сбора огурцов — сделают грунт плодородным: выжгут сорняки

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Дачники знают, что во время роста огурцы забирают из почвы все питательные вещества и микроэлементы. Если на следующий год снова посадить там же эту культуру, то урожай будет вялым и чахлым. Сначала нужно восстановить грунт с помощью сидератов.

Для этого отлично подойдут бобовые культуры (горох, бобы, фасоль) или крестоцветные (горчица, рапс, редька). После того, как зеленая масса прорастет, ее нужно срезать и заделать в грунт.

С помощью этой нехитрой манипуляции можно восполнить дефицит питательных веществ в грунте, по итогу почва наполнится азотом, что повысит защиту от бактериальных заболеваний и сорняков.

По материалам ogorod.ru