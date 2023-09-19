Посадите эти сидераты на огороде после сбора огурцов — сделают грунт плодородным: выжгут сорняки

Опытные дачники испокон веков пользуются этим чудо-методом: их огороды никогда не пустуют. И вот почему! К примеру, после сбора огурцов они засеивают там же сидераты.
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Дачники знают, что во время роста огурцы забирают из почвы все питательные вещества и микроэлементы. Если на следующий год снова посадить там же эту культуру, то урожай будет вялым и чахлым. Сначала нужно восстановить грунт с помощью сидератов.
Для этого отлично подойдут бобовые культуры (горох, бобы, фасоль) или крестоцветные (горчица, рапс, редька). После того, как зеленая масса прорастет, ее нужно срезать и заделать в грунт.
С помощью этой нехитрой манипуляции можно восполнить дефицит питательных веществ в грунте, по итогу почва наполнится азотом, что повысит защиту от бактериальных заболеваний и сорняков.
По материалам ogorod.ru