Как только покупаем порошок, сразу мешаем его с солью: трюк турецких прачек

Сразу после покупки стирального порошка попробуйте смешивать его с поваренной солью в соотношении 1 к 1.
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Эту смесь засыпайте в банки и храните недалеко от стиральной машинки. И используйте как обычный стиральный порошок при последующих стирках. Очень удобно!
Так вы в разы сэкономите расходование стирального порошка при усилении его качеств.
Соль смягчает воду и разжижает загрязнения, готовя поле для работы стирального порошка. В итоге он срабатывает просто превосходно!
Источник: дзен-канал «Живи легко!».