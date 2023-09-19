Как только покупаем порошок, сразу мешаем его с солью: трюк турецких прачек

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Эту смесь засыпайте в банки и храните недалеко от стиральной машинки. И используйте как обычный стиральный порошок при последующих стирках. Очень удобно!

Так вы в разы сэкономите расходование стирального порошка при усилении его качеств.

Соль смягчает воду и разжижает загрязнения, готовя поле для работы стирального порошка. В итоге он срабатывает просто превосходно!

Источник: дзен-канал «Живи легко!».