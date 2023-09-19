Суперудобрение для крыжовника: закапываем под ветками прямо сейчас — в июле собираем ягоду ведрами

Бывалые дачники точно знают, что расслабляться еще рано. Пускай урожай уже собран. Однако в сентябре и в октябре тоже есть дела. Это самое подходящее время для внесения осенней подкормки.
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Любите крыжовник и смородину? Тогда приготовьте питательную смесь из 1 килограмма гашеной извести и 300 граммов крахмала. Это волшебное удобрение нормализует кислотность почвы, насыщает ее кальцием и другими важными микро- и макроэлементами.
Вносится подкормка в сухом виде: прямо под кусты. После этого ее нужно присыпать грунтом, укрыть компостом и обильно полить чистой водой. Можете не сомневаться: это удобрение обеспечит вас крупным урожаем в будущем году.
Источник: novostivl.ru