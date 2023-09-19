Как продлить жизнь огурцов до 10 октября — никакой химии, действенное удобрение

Огурцы будут плодоносить вплоть до 10 октября, если их выращивать в теплице и правильно подкормить. Дело в том, что в холодный период времени растения подвержены болезням, которые могут убить их за несколько дней.

И тут нужны действенные удобрения, которые укрепят иммунную систему. Опытные дачники рекомендуют обрабатывать огурцы серебромедином. Это защитит растение от болезней.