Как продлить жизнь огурцов до 10 октября — никакой химии, действенное удобрение

Огурцы будут плодоносить вплоть до 10 октября, если их выращивать в теплице и правильно подкормить. Дело в том, что в холодный период времени растения подвержены болезням, которые могут убить их за несколько дней.
И тут нужны действенные удобрения, которые укрепят иммунную систему. Опытные дачники рекомендуют обрабатывать огурцы серебромедином. Это защитит растение от болезней.
Далее надо подкормить. Для формирования сладких и сочных плодов надо удобрить огурцы фосфором и калием. Лучшие средства — это «Удобряша для осени» и «Биококтейль для осеннего урожая».
Разведите удобрения согласно инструкции, и огурцы вам будут давать урожай еще долго.
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