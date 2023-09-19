Из-за каких побегов розы растут плохо - обрезайте, не церемоньтесь

Некоторые розы плохо растут и не цветут, можно сказать, стоят на месте. И дело тут даже не в подкормках, а в лишних слабых побегах, которые не дают растению отращивать сильные.

И пока вы от них не избавитесь - никакого роста не увидите.

Тщательно осмотрите нижнюю часть розы. Там есть как длинные ветки, так и коротенькие, которые остановились в развитии. Вот как раз такие побеги надо без жалости обрезать, толку от них нет.

Они мешают проветриванию и не дают сильным почкам прорастать.

Пеньков оставлять не надо, убирайте все под корень секатором.

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