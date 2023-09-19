Одну ложку соды подмешиваем в порошок: крутой метод стирки, о котором не знали раньше — белее белого

Этот метод удаления трудновыводимых пятен достоин внимания. С ним уходят любые загрязнения, даже те, с которыми вы не могли попрощаться годами, которые не поддавались самым современным пятновыводителям.

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Наливаем в большую кастрюлю крутой кипяток примерно до середины. Бросаем в нее три столовые ложки стирального порошка, две столовые ложки с горкой любого пятновыводителя, одну ложку с горкой пищевой соды, вливаем две ложки подсолнечного масла.

Бросаем в состав вещи, которые нужно отбелить, укрываем крышкой и держим на низких температурах плиты 10–20 минут. Далее оставляем в посуде на несколько часов, а лучше даже на ночь под крышкой.

Простирываем в машинке на нужно режиме. Вещи станут фантастически чистыми!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».