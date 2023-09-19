Сажайте этот сорт помидоров — сладкие и сочные: ветки ломятся, снимаем по 5–6 мясистых томатов

Одним из самых популярных у дачников стал сорт помидоров под названием «гном бой с тенью». Эти томаты можно выращивать, как на огороде, так и в теплице. Среднее время созревания плодов 110–120 дней.

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Дачники отмечают, что помидоры этого сорта вырастают не очень большими, массой до 100 граммов. Однако при этом томаты имеют необычную окраску. На вершине помидор золотисто-оранжевый с крапинками, от плодоножки и по всей поверхности — темно-бордовый. А посередине у томата есть малиново-коричневые борозды.

Кроме того, урожай помидоров этого сорта отличает сочность, сладость и мясистость. Кожица у томатов тонкая, но при этом прочная. Этот сорт томатов идеально подходит для маринования на зиму.

По материалам vnimanie.pro