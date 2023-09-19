Какие три марки российских кормов для кошек признаны лучшими: внутри качественное мясо

Эксперты «МаркиКачества» в ходе своего независимого исследования назвали три марки российских кормов для кошек. Эта продукция отличается сбалансированным составом и натуральным сырьем — внутри только качественное мясо или рыба. Без вредных добавок и примесей.

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Среди фаворитов относительно недорогой корм для кошек марки «Мироторг». В этом питании присутствуют полезные добавки: Омега-3, Омега-6. Производитель выпускает большой ассортимент продукции, которая позволяет выбрать питание для кошек с проблемами пищеварительного тракта (ЖКТ) и почек.

В числе лучше отечественный корм марки Blitz. Среди плюсов этого питания гипоаллергенный состав и полезная добавка в виде морских водорослей. Эта линейка представлена и сухими, и влажными кормами. Так что можно подобрать полноценный рацион для своего питомца.

Замыкает тройку бренд Delicana. В составе этого корма для кошек натуральное мясо и рыба, а также полезные вещества: пробиотики и компоненты, которые укрепляют суставы животного.

По материалам vnimanie.pro