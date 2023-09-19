Как подготовить свеклу к хранению: обрезаем ботву особым образом — не испортится даже через год

Хотите сохранить урожай свеклы? Тогда запомните одно простое правило: овощи ни в коем случае нельзя сушить с ботвой. Если листья успеют пожухнуть, значит, плоды тоже потеряют упругость.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Обрезка ботвы требует особого подхода. Чтобы свекла оставалась свежей на протяжение многих месяцев, необходимо удалять листья особым способом.

Инструкция простая, но ее нужно соблюдать безоговорочно. Многие огородники обрывают ботву вровень с корнеплодом. И это большая ошибка. На самом деле следует оставить небольшой хвостик: буквально 1–2 сантиметра. Только в этом случае овощ не будет увядать.

Помимо обрезки, важно обеспечить свекле правильную температуру воздуха и влажность. Корнеплоды будут свежими до следующего сезона, если хранить их при температуре от 0 до 1 °C и поддерживать влажность воздуха в районе 85–90%.

Источник: дзен-канале «В саду у Валентинки».