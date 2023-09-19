В какие числа надо обрезать розы — ощипываем листья, срезаем стебли, удобряем и укрываем: не вымерзнет

Низкорослые розы, которые достигают в высоту не более двух метров, надо обрезать осенью. Делаем это тогда, когда впервые ударили ночные морозы — до −5 градусов. В этот период роза уже впадает в спячку, и растение надо подготовить, чтобы оно не вымерзло, а весной порадовало обильным цветением.

Как правило, это с 15 по 30 сентября. В каждом регионе по-разному, поэтому ориентируйтесь на градусы за окном.

В первую очередь обдерите на розе все листья снизу по высоте не более 35 сантиметров от земли. Верхушки оставьте, все равно они срежутся, это двойная работа.

Далее делаем обрезку, чтобы у нас остались палки не более 35 сантиметров, как мы писали выше. Вокруг розы земля должна быть чистой, удалите все остатки растений.

Теперь растение надо удобрить. Отлично подойдет для этого дела биозащита от болезней «Комплекс БТУ». Разведите в 5 литрах воды 10 миллилитров данного средства и опрыскайте.

Теперь возьмите дышащий материал агроволокно 30-й плотности и накройте растение. Края обсыпьте землей, чтобы не унесло ветром.

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