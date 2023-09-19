Атаковали сковородку содой: в этом сочетании сносится весь нагар — даже десятилетний

Если вы решились привести свои почерневшее от нагара сковороды в порядок, то вам поможет этот метод с содой. Необходимо будет приготовить специальный взвар из доступных средств.

Только он сможет убрать жесткие наслоения, которые копились на посуде годами.

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Возьмем большую кастрюлю, нальем в нее горячую воду, добавим пищевую соду — 180–250 граммов примерно.

Постепенно введем силикатный клей — до 150 граммов.

Опустим в состав сковороду с нагаром. Прокипятим минут пять и уберем с плиты. Введем пачку лимонной кислоты.

Оставим отмокать в этом составе посуду. Нагар начнет отходить через 20 минут. Если наслоения большие, то оставьте в растворе на ночь.

Потом удалите черноту подручными средствами вроде металлической губки, деревянной лопатки, ножа и пр.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».