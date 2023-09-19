Сладкий «лимонад» для орхидеи — на стебле сразу по 7–8 цветков: бонус, корни перестанут гнить

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напитать орхидею осенью, особенно в сентябре до заморозков, можно ее любимым сладким «лимонадом» на основе сока лимона. Этот раствор содержит большое количество витаминов и минералов. Таким простым удобрением можно простимулировать рост комнатного растения.

Оно также обладает бактерицидным свойством и защищает корни орхидеи от грибков и гниения. К тому же лимон поддержит оптимальный уровень кислотности грунта для лучшего развития корневой системы.

Для того, чтобы приготовить удобрение, нужно выжать сок лимона и растворить его в одном литре воды. Жидкость должна быть отстоянной. Этим сладким «лимонадом» нужно поливать растение раз в неделю. Также можно опрыскивать листья. Обязательно перемешивайте настойку перед применением.

По материалам belnovosti.by