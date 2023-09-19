Теперь даже самый дешевый порошок отстирывает до идеала: просто смачиваем вещи в барабане

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Отдельно разведите его в воде и частично залейте на уложенное белье в барабане перед тем, как включить автомат. Добавляйте примерно 3–4 ложки аммиака.

Когда вы достанете вещи из стиральной машины, вы не узнаете их, они будут выглядеть так, будто прошли отбеливание специальным составом!

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».