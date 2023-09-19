Нужно ли на самом деле перекапывать огород в сентябре: многие дачники ошибаются — ответ всех удивит

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Лучше выбрать другой месяц.

Обычно в сентябре дачные участки уже освобождаются от посадок и резвые огородники спешат перекопать грядки. Конечно, эта процедура очень важна. Осенью нужно обязательно поднять верхний слой почвы. Но делать это лучше с приходом заморозков, то есть в октябре.

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Дело в том, что, помимо всего прочего, осенняя перекопка огорода способствует уменьшению количества вредителей. В первую очередь личинок жука-щелкуна.

Проволочник прячется в верхних слоях почвы, как раз на глубине лопаты. Если перекопать участок в сентябре, личинки просто уйдут глубже. А если извлечь их из укрытия в период пониженных температур, они тут же замерзнут. Поэтому и не стоит спешить. Лучше дождаться самого подходящего момента.

Источник: izvmor.ru

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