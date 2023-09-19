Не желаем начищать унитаз — просто выливаем в него уксус: все само сходит

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Тут на помощь придет кислота. Подойдет как соляная, так и уксусная. Первая есть далеко не у всех, а вот вторая всегда найдется на кухне.

Немного прогрейте ее, чтобы она стала теплой. Удалите воду из колена (это можно сделать пустой пластиковой бутылкой) и вылейте кислоту на те места, где есть загрязнения. Оставьте на ночь, а утром просто пройдитесь по поверхности ершиком и смойте. Все отойдет на ура!

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».