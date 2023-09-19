Не желаем начищать унитаз — просто выливаем в него уксус: все само сходит

Далеко не все загрязнения на унитазе снимаются привычными средствами для чистки. Иногда мочевой камень и известковый налет буквально врастают в его стенки и не хотят ни в какую от них отходить!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Тут на помощь придет кислота. Подойдет как соляная, так и уксусная. Первая есть далеко не у всех, а вот вторая всегда найдется на кухне.
Немного прогрейте ее, чтобы она стала теплой. Удалите воду из колена (это можно сделать пустой пластиковой бутылкой) и вылейте кислоту на те места, где есть загрязнения. Оставьте на ночь, а утром просто пройдитесь по поверхности ершиком и смойте. Все отойдет на ура!
Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».