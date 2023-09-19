Одной ложкой лимонки отмыли ванну, унитаз и кафель за 10 минут — желтизна растворилась: до и после

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Сначала нужно приготовить чудо-пасту. Для этого берем 1 чайную ложку лимонной кислоты и добавляем несколько капель столового укуса. Получаем пенку, которая за 10 минут растворит въевшийся налет и желтизну. Нужно просто намылить губку хозяйственным мылом и тщательно потереть загрязненную поверхность. Весь налет сойдет пластами. Зато ванна будет сиять чистотой — проверено! Это средство можно нанести и на стенки унитаза спустя 20 минут, чаша станет белоснежной. Пенка вытолкнет грязь даже с кафеля.

По материалам belnovosti.by