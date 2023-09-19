Всего 1 горсть, и земля стала плодородной, рыхлой и здоровой - вырастет все, что хотите

Почва станет здоровой и плодородной, и поможет в этом хитрое средство, которое сделает землю рыхлой, подпитает полезными веществами. В следующем сезоне вы соберете богатый урожай.

Существует два метода - один дороже, другой дешевле. Но эффект у них одинаковый и разница всего в 50 рублей.

Уберите урожай, прокопайте землю лопатой и прорыхлите граблями, сделав лунки. Далее засыпайте в них горсти горчицы. Это растение напитает почву и в новом сезоне туда можно будет сажать все, что хотите.

Это сидерат, не удобрение. Теперь закладываем под горчицу перегной. Подкормка остается в грунте и даже весенние воды не смоют его. Это главный плюс данного способа.

Второе удобрение вносим в том случае, если вы не нашли нигде перегной. В бороздки земли закладываем гранулированную подкормку для почвы. Она называется «Универсальная». Достаточно одной горсти под сидераты.

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