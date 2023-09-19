Доллар сегодня стремительно пошел на понижение: валютчики не могут сдержать смех

После повышения ключевой ставки Центральным банком Росси до 13% курс доллара стал снижаться. Также на ситуацию повлияли позитивные прогнозы по инфляции в России, которые придали огласке на экономическом форуме.

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На последних торгах Мосбиржи 19 сентября доллар понизился до 96,39 рубля.

Как считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, примерно на этих уровнях американская валюта сможет продержаться в ближайшее время, если не перепрыгнет сигнальное число в 98,5 рублей. Если же это произойдет, то тогда доллар будет стоить 98,5 — 101 рубль.

Источник: 1prime.ru