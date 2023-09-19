Всего-то добавили две ложки соды: стирка прошла великолепно, вещи чистейшие, ткань заметно белее

Любая стирка будет намного эффективнее, если включать в ее процесс немного соды. Сода усиливает качества стирального порошка во много раз. Она работает просто великолепно!

Ваши вещи на выходе будут поражать чистотой без пятен и лишних оттенков. Кроме того, белые ткани станут заметно белее.

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Две столовые ложки соды, две столовые ложки уксуса, две столовые ложки любого порошка и одну столовую ложку перекиси водорода смешаем в одной посуде.

Растворим это средство для стирки в теплой воде и замочим в нем вещи. Спустя два часа бросим белье в стиралку.

Из барабана вы вынете кристально чистые вещи, которые буквально сияют белизной.

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».