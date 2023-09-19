Ботву от томатов больше не выбрасываем — готовим удобрение, которое напитает почву кальцием

В сентябре сезон томатов подходит к концу. И тем, кто еще не собрал все плоды, садоводы не рекомендуют выбрасывать ботву от растений.

Высушите листья и заготовьте как удобрение. Это поможет вам в следующем сезоне вырастить шикарные помидоры. В составе содержится калий, магний, кальций и фосфор. Эти вещества нужны помидорам как воздух.

Ботву лучше всего просушить в теплице, чтобы листья не повредили дожди. Далее сжигайте в бочке до состояния золы.

В полученном удобрении будет много кальция, который поможет будущим растениям сформировать корневую систему. Просто посыпьте грунт — почва напитается полезными веществами и станет плодородной.

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