Отучили кота ходить мимо лотка за раз: просто капля йода — проще некуда

Немногие владельцы котов знают об этом методе, а жаль. Он реально действенный и быстрый.

С ним вы сможете отучить своего питомца ходить мимо лотка мгновенно, а понадобится нам всего лишь капля йода.

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Место, куда сходил кот, следует сначала засыпать обыкновенной пищевой солью.

Далее возьмите ведро с водой, налейте туда йода столько, пока не будет слышен его запах. Это немного, несколько капель. Далее, тщательно промойте пол этой водой.

Проверено: коты будут обходить это место стороной. Кроме того, йод заберет весь неприятный запах.

Источник: Telegram-канал «Хозяйка уюта».