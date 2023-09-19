Какие российские марки кормов для собак заслуживают доверия — внутри отборное мясо: супер-премиум

Каждый хозяин с особой тщательностью выбирает рацион для своего питомца. Эксперты «МаркиКачества» назвали лучшие марки отечественного корма для собак, которые заслуживают доверия. Производители не экономили на сырье, используя отборное мясо. В рейтинг вошли только российские бренды.

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На первом месте собачий корм Alphapet. Производитель этой продукции выпускает линейку кормов с повышенным содержанием качественного животного белка. Так, в товарах супер-премиум содержится до 86% свежего мяса. Этот корм придется по вкусу даже привередливым питомцам.

В рейтинг лучших также попал собачий корм Lapico. Производитель выпускает разные линейки кормов супер-премиум-класса. Эти корма отличаются высоким содержанием мяса и натуральным составом. Поэтому также одобрена экспертами.

В тройке оказался и собачий корм Acari Ciar. Помимо премиальных, тут представлено и питание экономкласса. Чем дороже корм, тем выше доля животных ингредиентов и качество соответственно.

По материалам vnimanie.pro