Проверенный способ черенковать герань — где отрезать, чтобы не повредить корни, что делать с цветоносами

Герань очень просто черенковать, то есть размножать. Для этого выкопайте растение и правильно отрежьте. Важно понимать, что если вы сделаете это не так как надо, то процесс черенкования может затянуться на три недели минимум.

Для того, чтобы растение быстрее укоренилось, надо срезать обработанным перекисью водорода секатором в междоузлии. Черенок должен получиться не более 15–17 сантиметров.

Цветоносы надо обязательно убирать, так как они будут тянуть на себя силы, и растение плохо укоренится.

Далее черенки подсушите. А в это время налейте в отдельную емкость один литр теплой воды и добавьте половину чайной ложки корневина. Все тщательно перемешайте и разлейте по пластиковым стаканчикам, чтобы заполнить их максимум на треть.

Отправляйте в емкости черенки — корни пойдут уже через несколько дней.

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