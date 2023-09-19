Перестали сажать другие: удачные сорта огурцов, которые раскупают уже сейчас — гирлянды из плодов, сладкие

О семенах будущего урожая уже надо думать прямо сейчас. Потому что лучшие раскупают быстро, не успеете оглянуться.

Среди огурцов одним из удачных сортов является «сибирская гирлянда». По вкусу плоды сладкие, сочные, хрустящие. В длину всего 5–8 сантиметров, урожайность высокая. Ничем не болеют, если подкармливать.

Сорт «зозуля» подойдет тем, кто любит длинные огурцы. Вырастают до 20 сантиметров. Плоды скороспелые, не подвергаются болезням, кусты не требуют формирования.

Причем есть важный момент: если снять плоды раньше положенного срока, то такие огурцы подойдут для засолки. Они успеют созреть, но не успеют вытянуться.

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