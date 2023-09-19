Из самого дешевого стирального порошка делаем аналог дорогого: трюк с содой — вещи кристально чистые

Чтобы стирка была качественной, не обязательно приобретать дорогие стиральные порошки. При помощи копеечной соды, а также перекиси водорода вы сможете усилить любое, даже самое дешевое средство для стирки.

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Возьмите 60 мл перекиси водорода и 2 стакана пищевой соды. Во время стирки добавьте в отсек для порошка столько получившегося средства, сколько требуется загрязнениям на вашей одежде.

Часть готового средства можно отложить для будущих стирок.

Усилитель порошка из соды и перекиси имеет легкий отбеливающий эффект, поэтому его желательно использовать для стирки светлых вещей.

Источник: sovkusom.ru