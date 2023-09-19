Всего одна таблетка, и грязные носки станут белоснежными — оригинальный способ замачивания

Белые грязные носки не отстирает ни одно чистящее средство в мире, если их сразу закинуть в стиральную машинку. Тут без замачивания не обойтись. И существует один оригинальный способ — как быстро вернуть белизну вещам.

Сначала промойте носки проточной водой, смойте поверхностную грязь. Далее налейте в таз 1 литр горячей воды и растворите в нем 1 таблетку для посудомоечной машины.

Потом насыпьте в раствор 3 столовые ложки стирального порошка. Идеально подойдет Sarma, он как раз обладает отбеливающим свойством.

Отправляйте в таз носки и ждите примерно два часа. Через несколько минут вы заметите, как вода в тазике стала черной. Это значит, что грязь с носков начала отходить.

После замачивания постирайте носки в стиральной машинке, загрузив этот же порошок Sarma. Ваши вещи засияют белизной.

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