Как «йодным туманом» вывести сразу и мучнистую росу, и фитофтороз, и гниль: очень мощный метод

«Йодный туман» — это очень эффективный метод, который за один раз избавляет от мучнистой росы и фитофтороза. Является хорошей профилактикой серой гнили, капустной килы, прикорневой гнили огурцов, плодовой гнили яблок, пурпуровой пятнистости, бурой картофельной гнили.

Нужно учесть, что он частично разрушает микробиоту, однако не наносит ущерба в биодинамическом смысле. Применять его стоит в крайних случаях до всходов! Только ранней весной для профилактики грибковых патогенов на пораженных местах участка.

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Соединяем 2 мл (40 капель) 5% йодного раствора из аптеки, 1 л молочной сыворотки, 9 л воды.

Опрыскиваем участок на закате. Расход до 1 л на 1 кв.м.

Источник: Telegram-канал «Живая дача»