Как правильно пересадить антуриум осенью - обрезаем правильно ножницами корни, подкармливаем удобрением

Говорят, что антуриум осенью нельзя пересаживать ни при каких условиях. Якобы цветок зачахнет и погибнет. Но это не так. Опытные садоводы уверяют, что наоборот это делать надо - растение воспрянет и зазеленеет, даже самый чахлый вдохнет новую жизнь.

Главное, подобрать правильные стаканчики для пересадки. Для маленьких побегов подойдут емкости не более 200 грамм.

Грунт перед пересадкой обязательно просушите. Осмотрите тщательно горшок - внутри не должно быть никакой зелени, плесени и желтизны.

Нижние корни надо обрезать ножницами для того, чтобы пошло разветвление. Туда уже не поступает питание, они неживые, убирайте. Срезать также надо нижние листья, которые находятся у воздушных корней.

Далее для стимуляции роста новой корневой системы надо использовать удобрение - подойдет «Экби 2». Подкормка обеспечит питание, рост и защиту. Разведите 1 чайную ложку на 100 миллилитров воды и опрыскайте корни.

Далее антуриум пересаживаем в новый грунт, тщательно поливаем цветок и ставим на солнечную сторону подоконника.

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