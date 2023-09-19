В порошок всегда немного капаем из аптечного бутылька: обожаем эту стирку, все пятна уходят махом

Эта стирка с перекисью и содой приведет вас в восторг. Такие простые и дешевые средства, а на такое способны!

Это волшебное сочетание великолепно выводит пятна любого происхождения и давности. Ткань становится свежей, будто только купленной.

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Смешиваем 60 мл перекиси, 2 стакана пищевой соды, 2-3 столовые ложки стирального порошка. Растворяем это средство в тазу с теплой водой, замачиваем в нем вещи.

Через несколько часов кидаем их в стиральную машинку. В конце вы будете поражены, насколько чистыми они станут!

Источник: sovkusom.ru