Берите только эту тушенку по ГОСТу — внутри натуральное мясо: отборная говядина, без антибиотиков

Эксперты Роскачества поделились результатами лабораторного исследования, выбрав лучшую марку тушенки по ГОСТу. Внутри исключительно натуральное мясо — сырье отборное, чистейшее. На продукции явно не экономили. Эта говяжья тушенка получила высокие баллы по итогам экспертизы.

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Всего проверку прошли образы 23 торговых марок, продукция которых представлена на отечественном рынке. Лучшей в данном сегменте была признана тушенка марки «Честный продукт».

Этот продукт полностью безопасен, процент мяса и жиров сбалансирован и соответствует заявленному на упаковке. Массовая доля белков и жиров отвечает ГОСТу.

Кроме того, в тушенке не было обнаружено пестицидов, тяжелых металлов в количествах, опасных для здоровья. Также в продукции нет следов антибиотиков.

По материалам vnimanie.pro