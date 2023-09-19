Накапали йод на мед и обалдели — стал синим: быстрая проверка на качество

Недобросовестные производители добавляют в натуральный мед муку и крахмал, чтобы продукта было больше. Соответственно и заработают они на обмане тоже неплохо.

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Проверить наличие в меде крахмала или муки можно при помощи обычного аптечного меда.

Берем стакан воды, растворяем в нем 1 столовую ложку меда. Хорошенько перемешиваем. Когда мед растворится в воде, добавляем к нему несколько капель йода.

Если вода поменяла цвет на синий, то в полезный продукт был добавлен крахмал или мука. Если цвет остался прежним, все хорошо, мед можно смело употреблять в пищу.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта»