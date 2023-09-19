Топ-5 самых стойких духов для женщин: чарующие ароматы держатся до утра

Экономить на духах нельзя, ведь аромат с головы до ног выдает весь характер хозяйки. А любая женщина должна пахнуть шиком и роскошью.

Однако даже с дорогими духами можно не сильно потратиться, если приобретать самые стойкие. Одного небольшого флакона в этом случае хватит надолго, ведь их не нужно дополнительно наносить на тело в течение всего дня.

Один раз брызнули утром на шею и весь день можете наслаждаться любимым парфюмом.

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Первым делом эксперты выделили аромат вне времени Chanel № 5, с цветочно-древесным флером.

J’adore от Dior — вторые стойкие духи, их запах чувственный, цветочно-фруктовый, яркий.

На третьем месте — цветочные и легкие духи La Vie Est Belle от Lancôme. На четвертом — пряно-сладкий парфюм Black Opium от Yves Saint Laurent. На пятом — утонченные цветочно-фруктовые духи Flowerbomb от Viktor & Rolf.

Источник: rsute.ru