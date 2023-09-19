Не обрезайте! Что надо сделать с гортензией осенью — весной растение покроется пышными шапками

В конце сентября гортензия испытывает огромный стресс — растению не хватает питания элементов для достаточного роста. Кроме того, на цветок влияют перепады температур, установившихся за окном.

Многие садоводы обрезают гортензию осенью, но делать этого нельзя, так как растение закиснет еще быстрее.

Пышные шапки действительно надо убирать, но так, чтобы не задеть ветки. Просто снимайте их. В итоге растение вы не травмируете, а под тяжестью соцветий ветки не сломаются.

В итоге гортензия на зиму должна уходить здоровой, не тронутой.

А обрезайте растение весной. Голые ветки обираем максимум на 1–2 почки вниз. В итоге гортензия снова распушится и дальше разрастется.

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